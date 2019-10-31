В Клайпеде угнали антикварный автомобиль "Волга", его владелец оценил ущерб в 100 000 евро.
Volga po atnaujinimo
© DELFI / Rafael Achmedov

Полиция Клайпеды в четверг сообщила, что в начале октября из гаража на ул. Тесёи был угнан автомобиль.

Об угоне в полицию сообщили 30 октября.

Начато расследование.

ЧП и криминал

СМИ: Суд обязал экс-посла Грузии в Литве заплатить аренду квартиры в Вильнюсе (1)

Суд обязал бывшего посла Грузии в Литве Хатуну...

В Клайпеде неожиданно скончался 20-летний юноша (2)

Во время рейда в Клайпеде, в Мелнраге, неожиданно...

В Клайпеде угнали автомобиль "Волга", владелец оценил ущерб в 100 000 евро (3)

В Клайпеде угнали антикварный автомобиль "Волга", его...

В Вильнюсе на стойке пострадал рабочий (5)

Единый центр помощи сообщает, что в Вильнюсе, на...

На окраине Вильнюса BMW развалился на две части: 19-летний пассажир скончался (31)

30 октября вечером, в 20.16 ч., Вильнюсская полиция,...

TOP новостей

С 1 ноября наступят перемены: что ждет водителей в Литве (5)

С 1 ноября водителей в Литве ждут перемены. Эта дата не...

Владимир Познер: они думают, что Россия хочет напасть. Откуда эти мысли? (118)

"Я не знаю ни одной страны, которая бы так поступила. Вот...

Пожарные о пережитом кошмаре в Алитусе: некоторые коллеги кашляли кровью

31 октября в Медицинском центре МВД пожарные, которые...

В Клайпеде угнали автомобиль "Волга", владелец оценил ущерб в 100 000 евро (3)

В Клайпеде угнали антикварный автомобиль "Волга", его...

Прошло 7 лет: дочь Прунскене рассказала, как мать чувствует себя сейчас (13)

Инсульт у Казимиры Прунскене случился в феврале 2012...