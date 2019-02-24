В Клайпеде у мола в Мелнраге две женщины с детьми провалились под лед в холодное море. Они забрались на ледяные наносы, чтобы сфотографироваться и провалились в воду.
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В социальной сети мэр Клайпеды выложил фотографии, на которых зафиксировано, как мужчину встали цепочкой и вытащили на берег всех провалившихся под лед.

"Все произошло сегодня (24 февраля), около 15 ч., а проходившие мимо мужчины бросились в воду и вытащили детей, а потом и женщин", – написал мэр Витаутас Грубляускас.

По его данным, к врачам никто сразу после инцидента не обращался.

В Клайпеде у мола две женщины с детьми провалились под лед
© Facebook
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