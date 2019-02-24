В Клайпеде у мола две женщины с детьми провалились под лед

В социальной сети мэр Клайпеды выложил фотографии, на которых зафиксировано, как мужчину встали цепочкой и вытащили на берег всех провалившихся под лед.

"Все произошло сегодня (24 февраля), около 15 ч., а проходившие мимо мужчины бросились в воду и вытащили детей, а потом и женщин", – написал мэр Витаутас Грубляускас.

По его данным, к врачам никто сразу после инцидента не обращался.