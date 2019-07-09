В Клайпеде совершена попытка похищения женщины, задержан подозреваемый

В понедельник в Клайпедскую полицию сообщили, что в 20.17 ч. на проспекте Тайкос пытались похитить женщину 1986 г.р.
По предварительным данным, знакомая девушка и ее двое друзей насильно усадили ее в автомобиль, угрожали расправой и пытались вывезти из города. Однако женщине удалось выпрыгнуть из автомобиля и сбежать.
В тот же день, в 20.56 ч. на Шилутском шоссе в Клайпеде полиция задержала одного подозреваемого - мужчину 1973 г.р., его закрыли в КПЗ.
Ведется расследование.
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