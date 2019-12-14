Информация о бомбе поступила 14 декабря, в 16.59 ч.
Был указан магазин на аллее Мажвидо, 7.
На место происшествия выехала полиция, врачи скорой помощи, пожарные-спасатели.
Глава коммуникации сети IKI Индре Балтрушайтене сказала, что никаких угроз ТЦ не получал.
"Мы сразу стали эвакуировать людей. На тот момент в магазине было 40 клиентов и 17 работников.
Информация поступила от полиции, нам никто не звонил", - сказала DELFI Балтрушайтене.
На место происшествия выезжали саперы "Араса". Никакой взрывчатки в магазине не обнаружили.
Напомним, что за ложное сообщение об опасности в Литве полагается уголовная ответственность.
В Вильнюсе в результате ДТП Mercedes Benz развалился на части (2)
В субботу вечером в Вильнюсе водитель не справился с...
В Клайпеде сообщили об угрозе взрыва в ТЦ: эвакуировали работников и покупателей
Клайпедская полиция получила сообщение о возможной...
Вильнюсская полиция за кражи из автомобилей задержала двоих белорусов (39)
Столичные криминалисты поймали с поличным двоих...
На магистрали столкнулись 4 автомобиля, образовался затор (1)
13 декабря полиция Каунасского округа сообщила, что в 15.14...
В Вильнюсе троллейбус переехал мужчину, пострадавший скончался (66)
Единый центр помощи 13 декабря получил сообщение о том,...
TOP новостей
Представитель пенсионеров Литвы: цены растут каждый час, надо вводить налоги (133)
Парламент Литвы 12 декабря единогласно одобрил...
"Миллионеры на бумаге": эмигрантами из Литвы воспользовались аферисты (11)
"Ты - директор, ты – миллионер. Хочешь – прилетай, бери...
После Нового года прогнозируют хаос: из-за нового порядка возможен рост цен (7)
Представители производителей и импортеров резины для...
В Шяуляй построят самый большой в Европе центр по техническому обслуживанию и ремонту самолетов (34)
В начале 2020 г. в Международном шяуляйском аэропорту...
Вниманию клайпедчан: с 1 января меняется порядок движения на ряде перекрестков города (4)
Согласно новой редакции Правил дорожного движения, с 1...