В Клайпеде со среды разыскивали пропавшую девочку

Клайпедская полиция просила о помощи в поисках пропавшей 13 февраля Руты Й. (2006 г.р.). Девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. Через полтора часа после появления информации в СМИ, 15 февраля девочка нашлась. Она жива и здорова.