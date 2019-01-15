После этого женщину сбил ехавший в противоположном направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял мужчина (1979 г.р.).
Пострадавшая была госпитализирована. Около 13 ч. от полученных травм она скончалась в больнице.
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