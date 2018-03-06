В Клайпеде скончалась отравившаяся грибами женщина

5 марта Клайпедская полиция получила сообщение из больницы о том, что 3 марта, в 8.37 ч., скорая помощь привезла из деревни Куляй (Клайпедский район) женщину (1954 г.р.). Женщина отравилась грибами.