В пятницу вечером в Клайпеде, в квартире на ул. Кауно было обнаружено тело девушки. Оказалось, что это дочь политика Виргиниюса Комскиса Инга Комските. Полиция сообщает, что девушка покончила с собой.
Несчастье произошло 25 сентября, около 19 ч. в квартире на ул. Кауно.
Дочь мэра Пагегяй раньше работала моделью за границей, а 7 лет назад вышла замуж за иностранца.
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В Клайпеде с собой покончила дочь политика Комскиса
В пятницу вечером в Клайпеде, в квартире на ул. Кауно...
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