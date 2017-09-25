В Клайпеде с собой покончила дочь политика Комскиса

В пятницу вечером в Клайпеде, в квартире на ул. Кауно было обнаружено тело девушки. Оказалось, что это дочь политика Виргиниюса Комскиса Инга Комските. Полиция сообщает, что девушка покончила с собой.