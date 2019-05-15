Департамент полиции информирует, что в Клайпеде на месте происшествия пострадал полицейский, который упал с дерева.
miškas, kertinė buveinė, medis
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

14 мая, в 7.10 ч., в Клайпеде, на ул. Х.Манто во время работы на месте происшествия полицейский обнаружил на дереве улику, полез за ней и упал с дерева, поскольку сломался сук дерева. Он упал с высоты 2-3 м.

Полицейского доставили в больницу. после осмотра ему назначили амбулаторное лечение.

Статьи по теме:

Суд разрешил взять под стражу подозреваемого в убийстве

14 мая утром в центре Клайпеды было обнаружено тело...

ЧП и криминал

Британия: ученика из Латвии избили в школе со словами: "Убирайся в Россию!" (1)

Нападению со стороны других учеников подвергся 15 мая...

В четверг в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль

В четверг в Вильнюсе произошло ДТП , столкнулись два...

Полиция задержала нетрезвую мать, которая била ребенка

15 мая полицию Шакяйского района вызвали во двор...

В Вильнюсе гремели выстрелы: пострадавший доставлен в больницу

По данным Департамента полиции, в Вильнюсе, у гаражей,...

В суд передано дело об убийстве младенца (1)

Прокурор передал в суд резонансное дело об убийстве...

TOP новостей

За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)

Приближается лето, время, когда на взморье начинается...

НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (19)

Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...

Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...

Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (3)

Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...

Сквернялис: палангские пляжи - не место для торговли алкоголем (1)

С 2020 года в Литве вступит в силу запрет на продажу...