14 мая, в 7.10 ч., в Клайпеде, на ул. Х.Манто во время работы на месте происшествия полицейский обнаружил на дереве улику, полез за ней и упал с дерева, поскольку сломался сук дерева. Он упал с высоты 2-3 м.

Полицейского доставили в больницу. после осмотра ему назначили амбулаторное лечение.