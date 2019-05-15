14 мая, в 7.10 ч., в Клайпеде, на ул. Х.Манто во время работы на месте происшествия полицейский обнаружил на дереве улику, полез за ней и упал с дерева, поскольку сломался сук дерева. Он упал с высоты 2-3 м.
Полицейского доставили в больницу. после осмотра ему назначили амбулаторное лечение.
Британия: ученика из Латвии избили в школе со словами: "Убирайся в Россию!" (1)
Нападению со стороны других учеников подвергся 15 мая...
В четверг в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль
В четверг в Вильнюсе произошло ДТП , столкнулись два...
Полиция задержала нетрезвую мать, которая била ребенка
15 мая полицию Шакяйского района вызвали во двор...
В Вильнюсе гремели выстрелы: пострадавший доставлен в больницу
По данным Департамента полиции, в Вильнюсе, у гаражей,...
TOP новостей
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (19)
Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...
Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (3)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
Сквернялис: палангские пляжи - не место для торговли алкоголем (1)
С 2020 года в Литве вступит в силу запрет на продажу...