В Клайпеде с балкона выпала женщина, задержан подозреваемый

Департамент полиции информирует, что в Клайпеде женщина выпала с балкона на 5 этаже. Задержан подозреваемый.
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1 января, в 8.20 ч., в Клайпеде, на ул. Миниёс, у многоквартирного дома было обнаружено тело женщины (1976 г.р.).

Подозревают, что она выпала с балкона на 5 этаже.

Подозреваемый (1968 г.р.) задержан. Начато расследование.

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