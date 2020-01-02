Департамент полиции информирует, что в Клайпеде женщина выпала с балкона на 5 этаже. Задержан подозреваемый.
1 января, в 8.20 ч., в Клайпеде, на ул. Миниёс, у многоквартирного дома было обнаружено тело женщины (1976 г.р.).
Подозревают, что она выпала с балкона на 5 этаже.
Подозреваемый (1968 г.р.) задержан. Начато расследование.
В Клайпеде с балкона выпала женщина, задержан подозреваемый
Департамент полиции информирует, что в Клайпеде...
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