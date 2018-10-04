По данным Департамента полиции, за рулем остановленного на улице Шяулю автомобиля VW Jetta с дипломатическими номерами находился 3-ий секретарь генерального консульства России А. Т. 1986 года рождения, от него исходил явный запах алкоголя.
Дипломат отказался провериться на алкотестере и предъявил аккредитационное удостоверение уровня A.
Автомобиль передан представителю консульства.
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