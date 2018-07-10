Расследование длилось почти два года - банду подозревают в угоне автомобилей, подделке документов, перебивке VIN-номеров, подделке государственных номеров, реализации угнанных авто или их деталей и др. преступлениях.

Полиция не скрывает, что не сразу удалось выяснить, как эти автомобили удалось продать и даже зарегистрировать в Regitrа. В ходе расследования выяснилось, что номера на кузовах идеально были изменены.

Полиция отметила, что поимка банды - результат долгой и тщательной работы следователей под руководством прокурора Клайпедской участковой прокуратуры Казиса Григайтиса.

Масштабы уголовного дела впечатляют: 215 преступных деяний, 9 подозреваемых, 20 пострадавших, гражданские иски на сумму 30 000 евро, ограничено право на имущество стоимостью 45 000 евро, больше 100 других участников процесса, свыше 100 томов (около 20 000 страниц) материалов расследования, почти 1000 вещественных доказательств.

По словам полицейских, обвиняемые угнали 36 автомобилей: Toyota Prius, Honda CR-V, Toyota Corolla Verso, BMW, Audi A6. Все они пользуются спросом на рынке.

В ходе расследования 13 автомобилей удалось найти и вернуть владельцам, другие были проданы.

От уголовной ответственности освободили жительницу Таураге (1994 г.р.), которая участвовала в 11 эпизодах, поскольку она помогла раскрыть преступление.

В рамках основного следствия (всего вели 4 дела) в конце июня в суд передано дело 4 членов банды: клайпедчанина 1984 г.р., клайпедчанина 1977 г.р. (на его счету 6 судимостей) и клайпедчанин 1978 г.р., а также клайпедчанка 1986 г.р. (ее место жительства сейчас декларировано в Вильнюсском районе).

Их подозревают в совершении 187 преступлений, включая 13 угонов.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет.