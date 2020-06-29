В Клайпеде пьяный водитель автобуса ездил и по дорогам, и по тротуарам

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Полиция информировала, что в Клайпеде был остановлен нетрезвый водитель маршрутного автобуса.
В воскресенье в 19.33 ч., поступило сообщение о том, что по проспекту Тайкос, в Клайпеде едет автобус, которым, вероятно, управляет нетрезвый водитель – опасно маневрирует, заезжает на тротуары.
Когда автобус остановили, выяснилось, что водитель 1963 г.р. нетрезв (2,34 промилле).
Ведется расследование.
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