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Полиция информировала, что в Клайпеде был остановлен нетрезвый водитель маршрутного автобуса.
В Клайпеде пьяный водитель автобуса ездил и по дорогам, и по тротуарам
© Telšių aps. VPK

В воскресенье в 19.33 ч., поступило сообщение о том, что по проспекту Тайкос, в Клайпеде едет автобус, которым, вероятно, управляет нетрезвый водитель – опасно маневрирует, заезжает на тротуары.

Когда автобус остановили, выяснилось, что водитель 1963 г.р. нетрезв (2,34 промилле).

Ведется расследование.

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