В Клайпеде пьяный водитель автобуса ездил и по дорогам, и по тротуарам

В воскресенье в 19.33 ч., поступило сообщение о том, что по проспекту Тайкос, в Клайпеде едет автобус, которым, вероятно, управляет нетрезвый водитель – опасно маневрирует, заезжает на тротуары.

Когда автобус остановили, выяснилось, что водитель 1963 г.р. нетрезв (2,34 промилле).

Ведется расследование.