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Клайпедская полиция сообщает о том, что в городе при таинственных обстоятельствах пропала малолетняя Эрнеста Л. (2007 г.р.).
В Клайпеде пропала без вести 13-летняя девочка
© Klaipėdos aps. VPK

Приметы девочки - рост 1,45 м, худощавого телосложения, каштановые волосы, зеленые глава.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба звонить по номерам 8700 60710 или 112.

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