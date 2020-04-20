В Клайпеде пропала без вести 13-летняя девочка

Скопировать ссылку В Клайпеде пропала без вести 13-летняя девочка

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Клайпедская полиция сообщает о том, что в городе при таинственных обстоятельствах пропала малолетняя Эрнеста Л. (2007 г.р.).