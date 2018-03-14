14 марта в полицию сообщили о том, что 13 марта, около 19 ч. в Клайпеде пропал Вайдас Рауличкус (1976 г.р.), проживающий на ул. Миниёс, в Клайпеде.
Vaidas Rauličkus
© Klaipėdos aps. VPK

Приметы: рост 185-190 см, крупного телосложения, волосы коротко стриженные, темные, глаза каре-зеленые, на руке у плеча есть шрам.

На мужчине была темная куртка спортивного типа, рубашка, джинсы. На шее была золотая цепочка с именем. На руке, скорее всего, на левой, на мизинце мужчина носил золотое кольцо.

Всех, кто видел и что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам 112 или 8700 61178.

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