Приметы: рост 185-190 см, крупного телосложения, волосы коротко стриженные, темные, глаза каре-зеленые, на руке у плеча есть шрам.

На мужчине была темная куртка спортивного типа, рубашка, джинсы. На шее была золотая цепочка с именем. На руке, скорее всего, на левой, на мизинце мужчина носил золотое кольцо.

Всех, кто видел и что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам 112 или 8700 61178.