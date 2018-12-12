Перед тем как автомобиль выехал на круговой перекресток, он зацепил бордюр и немного повредил рекламный стенд.
Водитель (1983 г.р.) был пьян (1,87 промилле). Его задержали и закрыли в КПЗ.
По данным канала Reidas TV, муж ехал за вернувшейся из поездки супругой. В автомобиле находился его малолетний ребенок.
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