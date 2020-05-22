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В пятницу, в 10.50 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Метало, 16, во время технологического процесса на заводе ЗАО Orion Global PET возможен пожар.
Orion Global PET“ gamykla Klaipėdoje
Orion Global PET“ gamykla Klaipėdoje
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

В 12.38 ч. на заводе Orion Global PET произошел взрыв. Однако люди к тому моменту уже были эвакуированы, территория огорожена. Никто не пострадал.

После взрыва начался пожар, его тушат пять автоцистерн. На заводе производят PET гранулы.

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