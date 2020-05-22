На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

В 12.38 ч. на заводе Orion Global PET произошел взрыв. Однако люди к тому моменту уже были эвакуированы, территория огорожена. Никто не пострадал.

После взрыва начался пожар, его тушат пять автоцистерн. На заводе производят PET гранулы.