На место выехали пожарные -спасатели. Информацию передали на станцию скорой помощи.

По данным спасателей, был обнаружен очаг пожара. Что-то горело на чердаке четырехэтажного здания. Около 23 ч. пожар был локализован. По словам спасателей, пожар возник в цеху, где собирают пыль.

Поскольку фабрика работает и ночь, там находилось много людей. Работники были эвакуированы, они не пострадали.

Директор компании Йохан Бинк сказал, что курсы пожарной безопасности не прошли даром. Кроме того, в 23.15 ч. он заметил, что работники вскоре вернутся на рабочие места.