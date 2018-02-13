На место выехали пожарные -спасатели. Информацию передали на станцию скорой помощи.
По данным спасателей, был обнаружен очаг пожара. Что-то горело на чердаке четырехэтажного здания. Около 23 ч. пожар был локализован. По словам спасателей, пожар возник в цеху, где собирают пыль.
Поскольку фабрика работает и ночь, там находилось много людей. Работники были эвакуированы, они не пострадали.
Директор компании Йохан Бинк сказал, что курсы пожарной безопасности не прошли даром. Кроме того, в 23.15 ч. он заметил, что работники вскоре вернутся на рабочие места.
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