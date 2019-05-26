25 мая, в 5.10 ч. в Клайпеде, на ул. Вингё, во время конфликта женщина (1976 г.р.) нанесла ножевое ранение другой женщине (1991 г.р.).
Пострадавшая (1.72 промилле) была госпитализирована. Диагноз - ножевое ранение в области живота.
Нетрезвую (1,97 промилле) подозреваемую закрыли в КПЗ.
Малолетнюю дочь (2015 г.р.) пострадавшей передали специалисту Службы по опеке детей.
В Клайпеде произошел кровавый конфликт между женщинами
После конфликта между нетрезвыми женщинами одна из них...
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