Reidas TV сообщает, что около 2.00 ч. на проспекте Шяурес, в Клайпеде полиция остановила водителя, нарушившего целый ряд правил.

Водитель Лауринас Й., 1990 г.р., был без прав, кроме того, управлял автомобилем будучи нетрезвым. У него в организме было 1,71 промилле, ему грозит уголовное дело и лишение прав.

Кроме того, автомобиль водителя был незастрахован и без техосмотра - снят с учета.

Единственное, что не нарушил водитель - это правило безопасности, он был пристегнут ремнем безопасности.