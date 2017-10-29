Reidas TV сообщает, что около 2.00 ч. на проспекте Шяурес, в Клайпеде полиция остановила водителя, нарушившего целый ряд правил.
Водитель Лауринас Й., 1990 г.р., был без прав, кроме того, управлял автомобилем будучи нетрезвым. У него в организме было 1,71 промилле, ему грозит уголовное дело и лишение прав.
Кроме того, автомобиль водителя был незастрахован и без техосмотра - снят с учета.
Единственное, что не нарушил водитель - это правило безопасности, он был пристегнут ремнем безопасности.
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