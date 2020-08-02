aA
1 августа в 20.09 ч. в Клайпеде, на перекрестке ул. Найкупес и Миниёс был задержан мертвецки пьяный водитель (1975 г.р.) Peugeot. В его организме было 4,25 промилле.
В Клайпеде попался мертвецки пьяный водитель
© Shutterstock nuotr.

Подозреваемый задержан.

По медицинским данным, тяжелая степень опьянения - больше 2,5 промилле. Это состояние может привести к печальным последствиям - тяжелому отравлению алкоголем, воздействию на нервную систему, потере ориентации, потере сознания и даже кому. Человек после такого состояния ничего не помнит. Если человек сильно пьян, то при потере сознания и других сбоях в организме, без помощи врачей он может скончаться.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Вильнюс готовится к возможной второй волне коронавируса: как будем жить до Рождества

В Литве снова выросло количество новых случаев...

В Литве - 17 новых случаев коронавируса (20)

За минувшие сутки в Литве установили 17 новых случаев...

После короткой передышки в Литве снова пойдут дожди (3)

В воскресенье в Литву придет зона высокого давления....

Vikonda отмечает 30-летие: в Кедайняй снова шел дождь из мороженого (5)

Группа компаний Vikonda отмечает свой 30-летний юбилей. По...

Saulius Urbannavičius Vaidas Saldžiūnas, Saulius Urbanavičius

Хаос в Центре регистра затронул тысячи людей: что случилось с вашими личными данными (20)

Работа системы электронного здравоохранения e.sveikato...

|Maža didelių žinių kaina