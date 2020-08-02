В Клайпеде попался мертвецки пьяный водитель

Подозреваемый задержан.

По медицинским данным, тяжелая степень опьянения - больше 2,5 промилле. Это состояние может привести к печальным последствиям - тяжелому отравлению алкоголем, воздействию на нервную систему, потере ориентации, потере сознания и даже кому. Человек после такого состояния ничего не помнит. Если человек сильно пьян, то при потере сознания и других сбоях в организме, без помощи врачей он может скончаться.