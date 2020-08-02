В Клайпеде попался мертвецки пьяный водитель

Подозреваемый задержан.
По медицинским данным, тяжелая степень опьянения - больше 2,5 промилле. Это состояние может привести к печальным последствиям - тяжелому отравлению алкоголем, воздействию на нервную систему, потере ориентации, потере сознания и даже кому. Человек после такого состояния ничего не помнит. Если человек сильно пьян, то при потере сознания и других сбоях в организме, без помощи врачей он может скончаться.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюс готовится к возможной второй волне коронавируса: как будем жить до Рождества
В Литве снова выросло количество новых случаев...
В Литве - 17 новых случаев коронавируса (20)
За минувшие сутки в Литве установили 17 новых случаев...
После короткой передышки в Литве снова пойдут дожди (3)
В воскресенье в Литву придет зона высокого давления....
Vikonda отмечает 30-летие: в Кедайняй снова шел дождь из мороженого (5)
Группа компаний Vikonda отмечает свой 30-летний юбилей. По...
Хаос в Центре регистра затронул тысячи людей: что случилось с вашими личными данными (20)
Работа системы электронного здравоохранения e.sveikato...