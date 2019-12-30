29 декабря, около 16 ч. в Клайпеде, на ул. Дубисос, полиция остановила автомобиль Daihatsu, которым управлял 9-летний ребенок.
Vaikas prie vairo
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Рядом с ним сидел трезвый отец (1967 г.р.).

Отцу ребенка был назначен штраф в размере 30 евро за то, что он доверил управление автомобилем лицу, у которого нет прав.

О происшествии полиция информировала специалистов Службы по правам детей.

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