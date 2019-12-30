Рядом с ним сидел трезвый отец (1967 г.р.).

Отцу ребенка был назначен штраф в размере 30 евро за то, что он доверил управление автомобилем лицу, у которого нет прав.

О происшествии полиция информировала специалистов Службы по правам детей.