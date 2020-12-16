В Клайпеде погиб упавший с балкона подросток

aA
Полиция Литвы информирует, что в Клайпеде, рядом с многоквартирных домом было обнаружено тело подростка.
15 декабря, в 12.30 ч., в Клайпеде, на ул. Кретингос, namoво дворе дома, обнаружено тело несовершеннолетнего (2005 г.р.) со следами многочисленных травм.
По предварительным данным, подросток выпал с общего балкона.
Начато расследования для выяснения обстоятельств смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире (39)
The New York Times сообщает, что Литва по уровню заболевания...
В течение нескольких недель в Литве зафиксирован скачок смертей, увеличивается число умирающих дома (52)
В среду на заседании комитета по вопросам...
В Литве вступают в силу более жесткие требования карантина: важнейшие изменения (89)
Правительство Литвы с учетом рекомендаций экспертов...
Новый пик: в Литве зафиксировано 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека (50)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев...
Премьер-министр Литвы сказала, что карантин могут сделать еще жестче (72)
Если жители Литвы не будут соблюдать действующие меры,...