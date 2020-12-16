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Полиция Литвы информирует, что в Клайпеде, рядом с многоквартирных домом было обнаружено тело подростка.
В Клайпеде погиб упавший с балкона подросток
© DELFI / Šarūnas Mažeika

15 декабря, в 12.30 ч., в Клайпеде, на ул. Кретингос, namoво дворе дома, обнаружено тело несовершеннолетнего (2005 г.р.) со следами многочисленных травм.

По предварительным данным, подросток выпал с общего балкона.

Начато расследования для выяснения обстоятельств смерти.

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