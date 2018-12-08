В Клайпеде погиб приехавший на работу из Польши украинец

7 декабря, в 13.30 ч., в Клайпеде, на ул. Пилес, в доке, принадлежащем ЗАО, в шахту (8-9 м глубиной) упал работник польской компании, гражданин Украины (1985 г.р.), который приехал в Литву в командировку.