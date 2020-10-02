По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, инцидент произошел в 18.45 ч. на участке Клайпеда-Римкай.

Пожарные-спасатели положили пострадавшего на носилки (он был в сознании) и передали в руки врачей. Его увезли в больницу.