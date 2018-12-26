В среду утром на ул. Лепойос 23-летний Кипрас на автомобиле Volvo на разделительной полосе врезался в столб и перевернулся.

У юноши установлена легкая степень опьянения – 1,47 промилле. До заведения уголовного дела не хватило всего 0,03 промилле.

К счастью, во время аварии никто не пострадал.