Не все могут длинные праздничные выходные проводить спокойно – иначе как объяснить полет автомобиля в среду утром в Клайпеде, сообщает ReidasTV.
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В среду утром на ул. Лепойос 23-летний Кипрас на автомобиле Volvo на разделительной полосе врезался в столб и перевернулся.

У юноши установлена легкая степень опьянения – 1,47 промилле. До заведения уголовного дела не хватило всего 0,03 промилле.

К счастью, во время аварии никто не пострадал.

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