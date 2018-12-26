Не все могут длинные праздничные выходные проводить спокойно – иначе как объяснить полет автомобиля в среду утром в Клайпеде, сообщает ReidasTV.
В среду утром на ул. Лепойос 23-летний Кипрас на автомобиле Volvo на разделительной полосе врезался в столб и перевернулся.
У юноши установлена легкая степень опьянения – 1,47 промилле. До заведения уголовного дела не хватило всего 0,03 промилле.
К счастью, во время аварии никто не пострадал.
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