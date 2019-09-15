15 сентября, в 18.17 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Клайпеде, около ворот в порт, у южного мола перевернулась яхта.
VSAT laivas „Kihu“
© VSAT

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, один человек утонул, второго ищет вертолет. Всего из воды достали шесть человек.

Сообщение поступило в 18.17 ч. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи, информацию передали Центру координирования спасения на море.

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