В Клайпеде осквернен памятник Единой Литве, подозреваемый задержан

11 августа поздно вечером, в 23.40 ч. в Клайпеде, на ул. Тилту был задержан нетрезвый (1,80 промилле) мужчина (1966 г.р.), который раскрасил красной краской памятник Единой Литве - Arka.