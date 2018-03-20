17-летний житель Клайпеды пропал 10 января 2018 года. До сих пор все поиски были напрасными. 20 марта его тело было обнаружили.
В 11.25 ч. тело пропавшего юноши обнаружили в Клайпеде, в реке Дане.
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В Клайпеде обнаружено тело пропавшего подростка
17-летний житель Клайпеды пропал 10 января 2018 года. До сих...
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