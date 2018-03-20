17-летний житель Клайпеды пропал 10 января 2018 года. До сих пор все поиски были напрасными. 20 марта его тело было обнаружили.
© Klaipėdos aps. VPK

В 11.25 ч. тело пропавшего юноши обнаружили в Клайпеде, в реке Дане.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Клайпеде обнаружено тело пропавшего подростка

17-летний житель Клайпеды пропал 10 января 2018 года. До сих...

Обвиняемого в убийстве родственников предлагают отправить на лечение в психиатрическую клинику

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Ауксе...

В Таураге в больницу доставлены пьяные дети (1)

19 марта, в 15.42 ч., в больницу Таураге, из подъезда одного...

В туристическом автобусе – контрабанда на 26 878 евро (3)

На Медининкском КПП выходные выпали непростые: в...

В центре Вильнюса в реку съехал автомобиль (4)

В понедельник поздно вечером, в 22.38 ч., по Единому номеру...

TOP новостей

Страны Балтии реагировали по-разному: Эстония поздравила Путина, Литва - нет (12)

Страны Балтии по-разному реагировали на переизбрание...

Руководителем ЛРТ избрана Гарбачяускайте-Будрене (4)

Во вторник совет Литовского национального радио и...

Парламент Литвы определился: досрочных выборов не будет (13)

20 марта депутаты Сейма Литвы решали вопрос - одобрить...

Экономисты: так хорошо Литва не жила несколько сотен лет (316)

Если измерять благосостояние Литвы по ВВП на одного...

Одинаковая корзина продуктов в разных магазинах может стоить на 10 евро больше (1)

Покупателей привлекают не только качественные...