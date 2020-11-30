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29 ноября, в 9 ч., на ул. Миниёс, в Клайпеде, в квартире, было обнаружено тело женщины 1931 г.р. По предварительным данным, на голове и лице покойной были многочисленные раны, а на теле множество синяков и ран.
В Клайпеде обнаружено тело пожилой женщины
© AFP / Scanpix

Подозревают, что причина появления ран и кровоподтеков - неприсмотр за пожилым человеком.

Ведется расследование.

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