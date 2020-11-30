В Клайпеде обнаружено тело пожилой женщины

aA
29 ноября, в 9 ч., на ул. Миниёс, в Клайпеде, в квартире, было обнаружено тело женщины 1931 г.р. По предварительным данным, на голове и лице покойной были многочисленные раны, а на теле множество синяков и ран.
Подозревают, что причина появления ран и кровоподтеков - неприсмотр за пожилым человеком.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (6)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...
В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу
Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....
Эмигранты посылают в Литву меньше денег: в этом году сумма переводов может быть в три раза меньше (39)
Несмотря на то, что раньше эмигранты ежегодно присылали...
"Народный опрос": подавляющее большинство белорусов уверено, что Лукашенко уйдет к Новому году (2)
" Народный опрос " - независимый проект по изучению...
МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать визы преследуемым режимом белорусам (98)
Министерство иностранных дел Литвы предлагает...