Полиция Клайпеды преследовала угнавшего грузовик мужчину. По сведениям стражей порядка, совершивший преступление мужчина был пьян.
© DELFI / Kiril Čachovskij

12 марта, в 2.09 ч., в полицию поступило сообщение о том, что на Шилутском шоссе в Клайпеде, nнеизвестный мужчина угнал с территории компании грузовик Mercedes Benz.

Угонщик снес шлагбаум и уехал.

Вскоре угнанный грузовик был замечен и остановлен на ул. Вильняус, в Клайпеде.

Им управлял нетрезвый (1,29 промилле) мужчина (1973 г.р.). Грузовик вернули владельцу, подозреваемого закрыли в КПЗ.

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