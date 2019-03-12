12 марта, в 2.09 ч., в полицию поступило сообщение о том, что на Шилутском шоссе в Клайпеде, nнеизвестный мужчина угнал с территории компании грузовик Mercedes Benz.

Угонщик снес шлагбаум и уехал.

Вскоре угнанный грузовик был замечен и остановлен на ул. Вильняус, в Клайпеде.

Им управлял нетрезвый (1,29 промилле) мужчина (1973 г.р.). Грузовик вернули владельцу, подозреваемого закрыли в КПЗ.