В Клайпеде нетрезвая женщина совершила ДТП

13 декабря, в 19.30 ч., на ул. Парижской коммуны, в Клайпеде, столкнулись автомобили Toyota Avensis и Audi Q7. Водитель (1981 г.р.) Audi сказал, что в его автомобиль врезалась Toyota, водитель которой пересела на заднее сидение.