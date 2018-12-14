13 декабря, в 19.30 ч., на ул. Парижской коммуны, в Клайпеде, столкнулись автомобили Toyota Avensis и Audi Q7. Водитель (1981 г.р.) Audi сказал, что в его автомобиль врезалась Toyota, водитель которой пересела на заднее сидение.
Женщина 1986 г.р. не отрицала, что автомобилем управляла она. В ее организме было 2,62 промилле алкоголя. В автомобиле находился и сын (2011 г.р.) женщины. Мальчика передали родственнице.
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