В Клайпеде неизвестные избили мужчину до потери сознания

В четверг в Клайпедскую полицию обратился мужчина (1982 г.р.) о сообщил, что 1 мая, в 3 ч., его избили на проспекте Тайкос, у пиццерии.

Он сказал, что незнакомый молодой человек подбежал к нему сзади, ударил его, он упал и потерял сознание.

В больнице у пострадавшего диагностировали перелом скуловой кости.

Начато расследование.