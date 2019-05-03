В четверг в Клайпедскую полицию обратился мужчина (1982 г.р.) о сообщил, что 1 мая, в 3 ч., его избили на проспекте Тайкос, у пиццерии.
Он сказал, что незнакомый молодой человек подбежал к нему сзади, ударил его, он упал и потерял сознание.
В больнице у пострадавшего диагностировали перелом скуловой кости.
Начато расследование.
В Клайпеде неизвестные избили мужчину до потери сознания
В Клайпеде неизвестные избили мужчину до потери...
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю девушку (4)
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести...
В центре Вильнюса велосипедист сбил несовершеннолетнюю и уехал
Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло на...
В Вильнюсе из окна выпал малолетний ребенок
1 мая, в 17 ч., в Вильнюсскую больницу из Вильнюса, с ул....
TOP новостей
Последние рейтинги перед президентскими выборами в Литве: смена лидера (184)
Последние рейтинги компании Spinter tyrimai перед первым...
У кого в Литве самая высокая зарплата: миф, что это программисты (20)
Небольшой литовский рынок диктует свои условия:...
Ландсбергис оценил заявление правящих и назвал ошибку Карбаускиса (7)
"Я видел нервного, злого человека", - сказал лидер...
Погода: настанут по-настоящему холодные дни (2)
В нашем регионе задержится холодная и влажная масса...
Премьер Литвы пообещал продать свой дом европарламентарию за объявленную стоимость (3)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...