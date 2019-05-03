В Клайпеде неизвестные избили мужчину до потери сознания. По предварительным данным, врачи диагностировали у пострадавшего перелом скуловой кости.
© DELFI / Karolina Pansevič

В четверг в Клайпедскую полицию обратился мужчина (1982 г.р.) о сообщил, что 1 мая, в 3 ч., его избили на проспекте Тайкос, у пиццерии.

Он сказал, что незнакомый молодой человек подбежал к нему сзади, ударил его, он упал и потерял сознание.

В больнице у пострадавшего диагностировали перелом скуловой кости.

Начато расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Клайпеде неизвестные избили мужчину до потери сознания

В Клайпеде неизвестные избили мужчину до потери...

В Вильнюсе ночью сгорел автомобиль

2 мая, около 4 ч., в Вильнюсе, на ул. Кряучуну, во дворе дома...

Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю девушку (4)

Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести...

В центре Вильнюса велосипедист сбил несовершеннолетнюю и уехал

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло на...

В Вильнюсе из окна выпал малолетний ребенок

1 мая, в 17 ч., в Вильнюсскую больницу из Вильнюса, с ул....

TOP новостей

Последние рейтинги перед президентскими выборами в Литве: смена лидера (184)

Последние рейтинги компании Spinter tyrimai перед первым...

У кого в Литве самая высокая зарплата: миф, что это программисты (20)

Небольшой литовский рынок диктует свои условия:...

Ландсбергис оценил заявление правящих и назвал ошибку Карбаускиса (7)

"Я видел нервного, злого человека", - сказал лидер...

Погода: настанут по-настоящему холодные дни (2)

В нашем регионе задержится холодная и влажная масса...

Премьер Литвы пообещал продать свой дом европарламентарию за объявленную стоимость (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...