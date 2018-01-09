В Клайпеде на женщину напал малолетний грабитель

8 января, в 17.25 ч., в Клайпеде, на ул. Е.Симонайтитес, было совершено нападение на женщину 1954 г.р., которая шла из магазина домой.
Policija
© DELFI / Ainis Gurevičius

Мальчик лет 10 худощавого телосложения вырвал из рук у женщины мобильный телефон и убежал.

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