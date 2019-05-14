По предварительным данным, около 4.55 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Х.Манто, на тротуаре найден тяжело раненый мужчина (1976 г.р.). На место происшествия приехала полиция и врачи скорой помощи, однако они уже ничем не могли помочь пострадавшему.
По данным полиции, на теле мужчины были следы ножевых ранений. Пресс-секретарь Клайпедского комиссариата полиции указала, что покойный - гражданин Украины.
Полиция задержала двоих нетрезвых подозреваемых (1977 и 1978 г.р.), подозреваемые - также граждане Украины.
Начато расследование.
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