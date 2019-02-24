В Клайпеде, на территории KLASCO, начался пожар

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Представитель AО Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Вида Бортялене сказала DELFI, что о пострадавших не сообщается. Пожар быстро локализовали, на месте происшествия работают три автоцистерны.

DELFI благодарит читателей Шарунаса и Виргиниюса за видео и фотографии!