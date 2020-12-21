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20 декабря на пароме в Клайпеде скончался мужчина.
Kalėdinis keltas // „Made in Klaipėda“ nuotr.
Kalėdinis keltas // „Made in Klaipėda“ nuotr.

По данным полиции, мужчина 1960 г.р. упал около 19 ч., предполагают, что у него были проблемы со здоровьем.

Члены экипажа и врачи скорой помощи пытались привести мужчину в чувство, но тщетно.

Причины смерти выясняет полиция.

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