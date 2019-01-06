В Клайпеде с балкона выпал мужчина, полиция подозревает самоубийство.
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5 января 2019 года, в 21.30 ч., в Клайпеде, на ул. Е.Симонайтите, под балконами многоквартирного дома обнаружено тело мужчины (1985 г.р.). Мужчина выпал с балкона на 6-м этаже дома.

Полиция сообщает, что подозревает самоубийство.

Врачи констатировали, что мужчина мертв.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

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