В Клайпеде маршрутный автобус переехал женщину

Несчастье произошло в 15.48 ч.

По предварительным данным, женщина пыталась запрыгнуть в автобус, когда двери уже закрывались, но поскользнулась и попала под заднее колесо.

"Люди в автобусе почувствовали или увидели, что под колесами находится женщина. Они стали кричать, водитель остановил автобус и вызвал помощь.

К сожалению, врачи уже ничем не могли помочь пострадавшей, она кончалась в автомобиле скорой помощи.

Водитель рассказал, что он отъезжал от остановки, женщина бежала за автобусом, хотела запрыгнуть в него, хотя двери уже закрывались, видно, поскользнулась. Такова первичная информация", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.

Она сказала, что погибла женщина 1946 г.р. Ведется расследование.