6 марта, во второй половине дня в Клайпеде маршрутный автобус переехал женщину. Пострадавшая скончалась.
© Vakarų ekspresas

Несчастье произошло в 15.48 ч.

По предварительным данным, женщина пыталась запрыгнуть в автобус, когда двери уже закрывались, но поскользнулась и попала под заднее колесо.

"Люди в автобусе почувствовали или увидели, что под колесами находится женщина. Они стали кричать, водитель остановил автобус и вызвал помощь.

К сожалению, врачи уже ничем не могли помочь пострадавшей, она кончалась в автомобиле скорой помощи.

Водитель рассказал, что он отъезжал от остановки, женщина бежала за автобусом, хотела запрыгнуть в него, хотя двери уже закрывались, видно, поскользнулась. Такова первичная информация", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.

Она сказала, что погибла женщина 1946 г.р. Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Клайпеде маршрутный автобус переехал женщину

6 марта, во второй половине дня в Клайпеде маршрутный...

В Клайпеде скончалась отравившаяся грибами женщина (1)

5 марта Клайпедская полиция получила сообщение из...

В Шяуляй в результате родов на дому девушка оказалась в больнице, младенец скончался (1)

4 марта рано утром, в 5.46 ч., в Шяуляйскую полицию...

В Кретинге мусоровоз сбил мужчину (1)

5 марта, в 15.30 ч., в Кретинге, на ул. M.Валанчаус, мусоровоз...

Молодой человек так отметил день рождения, что оказался в КПЗ (4)

В Вильнюсе был задержан молодой человек, который в свой...

TOP новостей

#MeToo в парламенте: обвинения в адрес консерватора Маяускаса (17)

Девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и...

Грибаускайте о пенсионной реформе: правящие делают самую большую ошибку (46)

Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала...

Прогноз на месяц: вторая неделя марта преподнесет неприятный сюрприз

Запоздалая зима принесла в Литву суровые холода,...

Сколько перед выборами "крестьяне" платили Сквернялису и другим "звездам" списка (27)

За работу во время избирательной кампании и во время...

Сын Венцкене призывает подписать петицию Дональду Трампу (11)

6 марта в интернете появилась видеозапись, на которой...