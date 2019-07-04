В Клайпеде избитый знакомыми мужчина умер в больнице

3 июля, в 10:30, в Клайпеде, в реанимационном отделении больницы умер мужчина (1949 г.р.). 24 июня, в 7:20, он сообщил, что его 23 июня в Клайпеде на улице Спортининку избили знакомые.
© DELFI / Domantas Pipas

Утром того дня мужчина отказался от помощи медиков, а на следующий день оказался в больнице.

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