В Клайпеде избитый знакомыми мужчина умер в больнице

3 июля, в 10:30, в Клайпеде, в реанимационном отделении больницы умер мужчина (1949 г.р.). 24 июня, в 7:20, он сообщил, что его 23 июня в Клайпеде на улице Спортининку избили знакомые.
Утром того дня мужчина отказался от помощи медиков, а на следующий день оказался в больнице.
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