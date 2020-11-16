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В Клайпеде из окна выпала женщина. Полиция сообщила, что она скончалась на месте.
В Клайпеде из окна выпала молодая женщина
© Shutterstock nuotr.

15 ноября, в 14.35 ч., в Клайпеде, на ул. Варпу, у многоквартирного дома обнаружили тело молодой женщины (1990 г.р.).

Подозревают, что она выпала из окна.

Начато расследование.

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