В Клайпеде из окна выпала молодая женщина

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В Клайпеде из окна выпала женщина. Полиция сообщила, что она скончалась на месте.
15 ноября, в 14.35 ч., в Клайпеде, на ул. Варпу, у многоквартирного дома обнаружили тело молодой женщины (1990 г.р.).
Подозревают, что она выпала из окна.
Начато расследование.
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