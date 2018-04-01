31 марта в Клайпедскую полицию обратилась горничная (1959 г.р.) гостиницы, которая сообщила, что в гостинице на ул. Н.Содо, в Клайпеде ее нецензурно оскорбил постоялец. Кроме того, агрессивный говоривший по-русски мужчина таскал ее за одежду, коленом ударил в бедро, рукой ударил в плечо.
© Shutterstock nuotr.

Был задержан гражданин Украины (1982 г.р.). Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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