В Клайпеде иностранец избил горничную

31 марта в Клайпедскую полицию обратилась горничная (1959 г.р.) гостиницы, которая сообщила, что в гостинице на ул. Н.Содо, в Клайпеде ее нецензурно оскорбил постоялец. Кроме того, агрессивный говоривший по-русски мужчина таскал ее за одежду, коленом ударил в бедро, рукой ударил в плечо.