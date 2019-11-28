27 ноября, в 16 ч., в Клайпеде, на проспекте Тайкос, мужчина нанес ножевое ранение мужчине (1977 г.р.) выхватил из рук находившейся с ним женщины (1973 г.р.) сумку и сбежал.

Пострадавший был госпитализирован.

Подозреваемый (1971 г.р.) задержан.

Ведется расследование.