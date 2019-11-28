27 ноября, в 16 ч., в Клайпеде, на проспекте Тайкос, мужчина нанес ножевое ранение мужчине (1977 г.р.) выхватил из рук находившейся с ним женщины (1973 г.р.) сумку и сбежал.
Пострадавший был госпитализирован.
Подозреваемый (1971 г.р.) задержан.
Ведется расследование.
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