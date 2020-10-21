В Клайпеде грабитель избил и ограбил пожилую женщину

20 октября, в 11.35 ч., в Клайпеде, на ул. Гелю, в квартиру пожилой женщины пришел мужчина, который избил хозяйку (1951 г.р.) и, угрожая ножом, унес телефон и 30 евро.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает полиция. По словам пострадавшей, мужчине было около 40 лет, рост примерно 165 см, среднего телосложения. Он был в синей куртке.
Начато расследование.
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