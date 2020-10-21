aA
Клайпедская полиция выясняет, кто избил и ограбил пожилую женщину.
В Клайпеде грабитель избил и ограбил пожилую женщину
© DELFI / Karolina Pansevič

20 октября, в 11.35 ч., в Клайпеде, на ул. Гелю, в квартиру пожилой женщины пришел мужчина, который избил хозяйку (1951 г.р.) и, угрожая ножом, унес телефон и 30 евро.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает полиция. По словам пострадавшей, мужчине было около 40 лет, рост примерно 165 см, среднего телосложения. Он был в синей куртке.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул

В среду правительство Литвы приняло новые правила и...

Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими  Верига просит без надобности не выходить из дома (43)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в...

Калькулятор зарплат: как в следующем году изменится ваша зарплата (18)

Эхо налоговой реформы, которую назвали "миллиардом...

В Литве установлен еще один антирекорд и две смерти (42)

За минувшие сутки в Литве установили 311 новых случаев...

Aleksandras Dobrovolskis Sviatlana Cichanouskaja Aliaksandras Lukašenka

Александр Добровольский: Будущее нельзя предотвращать бесконечно, хотя Лукашенко довольно долго удавалось Интервью с политическим советником Светланы Тихановской (108)

"Мы понимаем, что у Лукашенко нет шансов, его время...

|Maža didelių žinių kaina