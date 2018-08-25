В Клайпеде горела фабрика Grigeo

Сообщение о пожаре по адресу, ул. Нямуно, 2, пожарные-спасатели получили после 13 ч. На место происшествия выехали пожарные-спасатели. В 15.38 ч. пожар потушили.

По данным пожарных, выгорела полоса транспортера, обгорело оборудование для наматывания картона, расплавились провода, копотью покрылись стены и потолок цеха.

Компания Grigeo в Клайпеде занимается производством сырья для гофрированного картона.