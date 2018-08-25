25 августа в Клайпеде горела фабрика компании Grigeo.
© DELFI skaitytojas

Сообщение о пожаре по адресу, ул. Нямуно, 2, пожарные-спасатели получили после 13 ч. На место происшествия выехали пожарные-спасатели. В 15.38 ч. пожар потушили.

По данным пожарных, выгорела полоса транспортера, обгорело оборудование для наматывания картона, расплавились провода, копотью покрылись стены и потолок цеха.

Компания Grigeo в Клайпеде занимается производством сырья для гофрированного картона.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Клайпеде горела фабрика Grigeo

25 августа в Клайпеде горела фабрика компании Grigeo.

В Молетском районе произошло ДТП, пострадала женщина

25 августа, после 11 ч., на дороге Вильнюс-Утена, в...

В Вильнюсе Audi врезался в столб, пострадал подросток (5)

В пятницу поздно вечером, в 23.12 ч., по Единому номеру...

В Каунасе на три месяца арестован подозреваемый в убийстве соотечественников украинец (15)

24 августа, в 14 ч., в Каунасе в суд доставили 42-летнего...

В Вильнюсе нетрезвая женщина-водитель врезалась в автомобиль полиции (6)

24 августа , в 9.06 ч., Вильнюсская полиция получила...

TOP новостей

Пранцкетис: литовские депутаты принимают решения на трезвую голову, алкотестер не нужен (22)

Спикер парламента Литвы Виктора Пранцкетис 25 августа...

Состязание пенсий, зарплат и цен: победитель уже налицо (23)

Несмотря на то, что пенсии в Литве будут расти быстрее,...

Продукты в Норвегии: магазинчик "литовский", а цены норвежские (28)

Норвегия , как известно, славится своими высокими...

Курильщиков в Литве ждут перемены: много вопросов вызывает один запрет (15)

Минздрав Литвы планирует ограничить права...

После шквала в Западной Литве дома остались без крыш, повалены деревья (1)

После пятничного шквала в западной Литве без...