В Клайпеде горела фабрика Grigeo

Сообщение о пожаре по адресу, ул. Нямуно, 2, пожарные-спасатели получили после 13 ч. На место происшествия выехали пожарные-спасатели. В 15.38 ч. пожар потушили.
По данным пожарных, выгорела полоса транспортера, обгорело оборудование для наматывания картона, расплавились провода, копотью покрылись стены и потолок цеха.
Компания Grigeo в Клайпеде занимается производством сырья для гофрированного картона.
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