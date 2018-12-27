Потом ему завязали глаза и увезли в машине в неизвестном направлении. В машине его продержали до 26 декабря. 26 декабря в 15.30 ч. его выбросили из машины на ул. Саванорю и сказали, что если он обратится в полицию, ему и его сожительнице (1997 г.р.) будет плохо.
Молодой человек побежал в больницу и вызвал полицию. Он подозревает, что это связано с работой (возможно, он раньше работал с теми, кто его похитил). Ведется расследование происшествия.
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