Потом ему завязали глаза и увезли в машине в неизвестном направлении. В машине его продержали до 26 декабря. 26 декабря в 15.30 ч. его выбросили из машины на ул. Саванорю и сказали, что если он обратится в полицию, ему и его сожительнице (1997 г.р.) будет плохо.

Молодой человек побежал в больницу и вызвал полицию. Он подозревает, что это связано с работой (возможно, он раньше работал с теми, кто его похитил). Ведется расследование происшествия.