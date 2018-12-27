26 декабря в Клайпедскую полицию обратился молодой человек (1995 г.р.), который заявил, что 25 декабря, около 22 ч., на проспекте Балтиёс к нему сзади подошли двое молодых людей, лица которых он не видел, а только услышал голоса, ударили его по голове и повалили на землю.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Потом ему завязали глаза и увезли в машине в неизвестном направлении. В машине его продержали до 26 декабря. 26 декабря в 15.30 ч. его выбросили из машины на ул. Саванорю и сказали, что если он обратится в полицию, ему и его сожительнице (1997 г.р.) будет плохо.

Молодой человек побежал в больницу и вызвал полицию. Он подозревает, что это связано с работой (возможно, он раньше работал с теми, кто его похитил). Ведется расследование происшествия.

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