В Клайпеде BMW заехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми

Скопировать ссылку В Клайпеде BMW заехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми

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19 сентября, в 19.45 ч., в Клайпеде, на ул. Кретингос, автомобиль BMW 325, которым управлял молодой человек 1994 г.р., по предварительным данным водитель был трезвым, заехал на тротуар и сбил женщину с двумя малолетними детьми.

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