В Клайпеде банду подростков поймали на краже со взломом

Сообщение в полицию поступило после полуночи. Полиция сообщает, что 8 декабря, в 00.09 ч. на проспекте Тайкос несколько подростков взломали киоск. Были повреждены защитные жалюзи, выбиты окна, товары разбросаны.
Нанесенный ущерб уточняется. Полиция задержала двоих пытавшихся бежать подростков 2004 г.р. (16 лет), одного 2004 г.р. (15 лет) и одного 2006 г.р. (14 лет). Всех доставили в комиссариат.
Начато расследование.
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