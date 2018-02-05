На место происшествия выехали три бригады скорой помощи, спасатели, сообщает Reidas TV.

Сотрудники Департамента пожарной безопасности и спасения сказали DELFI, что был зажат водитель автобуса. Спасатели вытащили его и передали врачам. Также пострадали 3 пассажира.

Возможно, причиной ДТП стали проблемы водителя со здоровьем. Автобус сначала зацепил столб у остановки, затем несколько десятков метров ехал по тротуару, а потом врезался в дерево.

Серьезнее всех пострадал водитель - были зажаты ноги. Пострадал один взрослый пассажир и двое детей - 2001 и 2007 г.р. (они, по предварительным данным, получили небольшие травмы).