Телепередача Reidas TV сообщает, что 18-летний водитель на автомобиле своей матери Volkswagen Passat CC не справился с управлением и врезался в стену дома.
По предварительным данным, водитель был трезвым. После ДТП его увезли в больницу.
Пострадал и находившийся в автомобиле друг водителя, он также находится в больнице.
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