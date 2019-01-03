Телепередача Reidas TV сообщает, что 18-летний водитель на автомобиле своей матери Volkswagen Passat CC не справился с управлением и врезался в стену дома.

По предварительным данным, водитель был трезвым. После ДТП его увезли в больницу.

Пострадал и находившийся в автомобиле друг водителя, он также находится в больнице.